Das neue „Wohnzimmer“ der Austria nimmt Gestalt an

Langsam nimmt das neue „Wohnzimmer“ der Austria Form an. Zwei der markanten Flutlichttürme sind bereits fertiggestellt, die restlichen beiden an der Nordseite wachsen täglich in die Höhe. Die vier Pylone fassen das Stadion praktisch ein. Die 40 Meter hohen Türme werden so etwas wie ein Wahrzeichen für die Gemeinde – sind sie doch weit über die Grenzen hinaus zu sehen.