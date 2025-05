„Mit NÖM an Bord wird es Veränderungen geben“

„Krone“: Wie sind die Genossenschaftler auf die Idee gekommen, mit der NÖM zu verhandeln?

Norbert Sieber: Der Kreis der Molkereien, die für eine Zusammenarbeit in Fragen gekommen sind, war recht überschaubar. Nachdem es eine österreichische Lösung sein sollte, sind nur die NÖM, Bergland und Salzburg Milch infrage gekommen. Bei der NÖM war die Sorge am geringsten, dass der Produktionsstandort in Feldkirch geschlossen wird. Zudem sind die Vertreter von NÖM glaubwürdig aufgetreten und haben mit Konzepten überzeugt.