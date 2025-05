ÖTV-Ass bezwingt Russen in einer Nervenschlacht

Schlechter Start für Schwärzler

Der Start in die Partie verlief für den Vorarlberg denkbar ungünstigen, musste er doch bereits sein zweites Aufschlagspiel an den Russen abgeben, der in der Folge auf 3:1 davonziehen konnte. Schwärzler ließ in der Folge eine Chance aus, das Rebreak zum 3:3 zu schaffen, machte es allerdings im achten Game besser. In einem elfminütigen „Monster“-Game ließ er zwar zuerst vier Breakbälle ungenutzt, konnte seinerseits aber drei Spielbälle für Gakhov zum 5:3 abwehren. Die fünfte Breakchance nutzte Joel dann und stellte auf 4:4. Beim Stand von 6:5 vergab Schwärzler dann einen Satzball, womit die Entscheidung im Tiebreak fallen musste. Und das hatte es in sich.