Syrischer Flüchtling schlug Messer-Angreifer k. o.

Es sind wilde Szenen, die die Überwachungskamera am späten Abend des 16. Dezember beim Busbahnhof in Dornbirn aufzeichnete. Zu sehen ist, wie ein offensichtlich alkoholisierter Mann gezielt auf eine Gruppe Jugendlicher zugeht und diese anpöbelt. Als die Burschen Abstand zu dem Fremden nehmen und in Richtung Bushaltestelle gehen, zückt der Mann ein Messer und folgt ihnen. Dann geht alles sehr schnell.