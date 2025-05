Alkolenker touchiert Auto beim Überholen

Dadurch platzte plötzlich ein Vorderreifen am Pkw der 19-Jährigen, und dieser prallte ungebremst in ein am Straßenrand befestigtes Stahlgeländer. Die 19-Jährige wurde bei dem Crash leicht verletzt, ihre Beifahrerin unbestimmten Grades. Beide mussten in umliegende Spitäler gebracht werden.