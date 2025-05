Austria Lustenau hat es geschafft!

Mit dem 2:0-Vorsprung tat sich die Austria leicht, das Spiel zu kontrollieren. Nur einmal wurde es noch brenzlig, als Krienzer (32.) allein vor Domenic Schierl knapp verzog. Ansonsten hatte die Austria alles im Griff. Der stark spielende Gorzel (56.) machte mit seinem Hammertor den Deckel drauf. Das 3:0 war nicht nur der höchste Saisonsieg, sondern überhaupt das erste Mal, dass Lustenau in der Liga drei Tore in einem Spiel erzielte. „Die Erleichterung ist natürlich riesengroß. Ich hoffe, dass wir jetzt eine Euphorie ins neue Stadion mitnehmen“, so Vorstandssprecher Bernd Bösch.