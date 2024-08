Leo Mikic beendete die Lustenauer Torflaute

Achterbahn für Bregenz

Als SW Bregenz nach 13 Minuten beim FC Liefering mit 1:0 in Führung ging, hallten schwarz-weiße Fangesänge durch die ansonsten leere Red Bull Arena. Lars Nussbaumer hatte getroffen, es war ein Bombentor. Der Bregenzerwälder nagelte die Kugel halbvolley aus 18 Metern Entfernung mit seinem starken linken Fuß in die linke Kreuzecke, schockte so die Jungbullen. Die aber noch in Hälfte eins ausglichen, später selbst in Führung gingen. Adriels Penalty-Treffer sicherte der Van Acker-Elf aber dann doch noch einen Punkt.