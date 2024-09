ORF-Kantine ist wegen Schädlingsbefall geschlossen

„Punktueller Schädlingsbefall“

Mit „großem Bedauern“ wandten sich die ORF-Chefs am Dienstag an ihre Mitarbeiter. In einem internen Schreiben an die Kollegenschaft teilten sie ihnen mit, dass „Küche und Kantinenräumlichkeiten sowie das Workcafé ab sofort geschlossen werden müssen, da punktueller Schädlingsbefall festgestellt wurde und wir insgesamt kein Risiko eingehen“.