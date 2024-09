Rote Ampel übersehen: Pkw kollidierte mit Zug

Beim unbeschrankten Bahnübergang am Jägergrund im Grazer Bezirk Straßgang kam es am frühen Montagnachmittag zu dem Unfall. Ein Pkw-Lenker dürfte wohl die rote Ampel übersehen haben und kollidierte mit einem Zug. Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurde der Pkw dabei weggeschleudert und verkeilte sich in einer Lichtsignalanlage.