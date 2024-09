Jedes fünfte Pflegebett in Salzburg ist gesperrt

Nach internen Querelen, Krankenständen und Kündigungen hat Bürgermeister David Egger am Montag in Neumarkt einen Neustart für das Seniorenheim beschlossen. So soll es künftig Bonuszahlungen, Dienstwohnungen und auch einen Betriebsrat geben. „Auch unser Angebot zur Schlichtung steht noch“, sagt Egger. Etwa zehn der 55 Betten sind derzeit gesperrt. Die Schuld an der Situation sieht er im anhaltenden Personalengpass und der damit verbundene Dauerstress der Mitarbeiter. Mit 20 Prozent gesperrter Betten liegt Neumarkt ungefähr im Schnitt. Viele Gemeinden stöhnen unter dem fehlenden Personal. Im Notbetrieb befinden sich die Seniorenhäuser in Oberndorf und Bürmoos. Dort sind gesamt 60 Betten gesperrt – rund 30 Prozent. „Es wird nicht besser und egal, wer in der künftigen Bundesregierung sitzt, muss dieses Thema ernsthaft angehen“, sagt Stadtchef Georg Djundja.