Heime müssen mit immer weniger Pflegern auskommen

Die Schere geht immer weiter auf. Das zeigt der eben veröffentlichte Sozialbericht 2023 in puncto Betreuung alter Menschen in Salzburg. So lebten im Vorjahr knapp 14.000 Über-84-Jährige im Bundesland. Das sind um 17 Prozent mehr als vor zehn Jahren. Bis 2043 soll sich ihre Anzahl mehr als verdoppeln. Wer Betreuung im Heim braucht, bekommt diese aber immer schwerer. Denn die Anzahl der diplomierten Pflegekräfte in den Salzburger Seniorenheimen sinkt seit Jahren.