Pfleger-Suche: „Beim Geld fehlt die Wertschätzung“

Der Leiter des Seniorenwohnhauses Zell am See ist Obmann der Plattform „SHS“ der Salzburger Seniorenheimleiter. Seit Jahren fordert er vom Sozialressort Unterstützung in der Sache. Aus Sicht der Mitarbeiter würde ein volles Gehalt während der Ausbildung auf jeden Fall helfen, so Eger. Nur manche Gemeinden können und wollen das aus eigener Tasche zahlen.