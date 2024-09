Steirerin schafft lange Wartezeiten beim Arzt ab

In diesem Feld auf der Homepage steht beispielsweise: Wartezeit 1 Stunde und 8 Minuten, aktuelles Ticket Nummer 22, Sie wären Nummer 32. In diesem Fall würde es sich meist nicht lohnen, jetzt schon von Zuhause loszufahren. Gerade während Corona, als das System bei ersten Praxen eingeführt wurde, bewährte sich das Konzept als Schutz gegen Ansteckung. Mittlerweile hat Feiertag Kunden im ganzen DACH-Raum, in der Schweiz sogar erste Spitäler. Sie selbst wurde zuletzt unter die „Forbes DACH 30 under 30“ gewählt.