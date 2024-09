Oberst Bauer: „Ohne Helis wäre es unmöglich“

Das österreichische Bundesheer ist in der aktuellen Hochwasserkatastrophe in Niederösterreich unverzichtbar. „Die Luftstreitkräfte haben in den vergangenen Tagen 30 Windenbergungen durchgeführt, also 30 Lebensrettungen“, erklärt Oberst Michael Bauer. Besonders die Hubschrauber des Bundesheeres spielen eine Schlüsselrolle. „Ohne den Einsatz der Hubschrauber wäre der Einsatz schwer vorstellbar“, betont Bauer, da einige Gebiete nur aus der Luft erreichbar sind. Die Zusammenarbeit mit den zivilen Einsatzkräften läuft dabei reibungslos. „Es gibt vermutlich wenige Dinge in Österreich, die besser funktionieren als diese Zusammenarbeit“, lobt Bauer das Zusammenspiel von Feuerwehr, Polizei und Heer. Dank langjähriger Übung und klaren Schnittstellen arbeiten die Einsatzkräfte nahtlos zusammen.