Das sind die Auf- und Absteiger im Wahlkampffinale

Am nächsten Sonntag ist es so weit. Rund 6,3 Millionen Österreicher sind dann aufgefordert, ihre Stimme abzugeben. Eine echte Orientierungshilfe bietet am Sonntagabend allen Wählern die „Krone“-Elefantenrunde, bei der mit Karl Nehammer (ÖVP), Andreas Babler (SPÖ), Werner Kogler (Grüne) und Beate Meinl -Reisinger (NEOS) vier von fünf Spitzenkandidaten im Puls-24-Studio aufeinandertreffen. Moderiert wurde der Schlagabtausch von Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur der „Krone“, und Manuela Raidl (PULS 24).