Auf der Suche nach einem amerikanischen Piloten

Am 10. Mai 1944 flog ich, Floyd W. Burnette, eine Kampfmission über feindlichem Gebiet. Ich flog auf Position 4 des „Baker“ Fluges, zweite Angriffseinheit. Besagter Flug stand unter dem Kommando von Lt William C Wallace. Als wir uns unserem Ziel näherten, nämlich einem Flugplatz am Rande von Wiener Neustadt, wurden wir plötzlich von sechs ME-109ern, vermutlich ME-109G’s angegriffen. Der Angriff erfolgte von oberhalb der 2-Uhr-Position und die Angreifer flogen zwischen den beiden Angriffseinheiten hindurch, unmittelbar über den Weg des oben genannten Fluges. Der erste Angriff wurde von vier Kampfflugzeugen in ziemlich enger Formation durchgeführt, die etwa nebeneinander oder in einer leichten V-Form flogen. Dicht gefolgt von zwei anderen Jägern nebeneinander, feuerten die angreifenden Jäger aus mehreren Kanonen in ihren Tragflächen von dem Zeitpunkt an, als sie in Reichweite unserer Formation kamen, bis sie unterhalb unserer Formation aus meinem Blickfeld verschwunden waren. Genau im selben Moment, als die Angreifer an uns vorbeiflogen, schien Lt. Wallaces Flieger zu erzittern und leicht zu rollen, als ob es für einen Moment außer Kontrolle geraten wäre. Das Schiff driftete dann etwa 45 bis 65 Meter von unserer Formation nach rechts ab und die Türen des Bombenschachts öffneten sich, unmittelbar darauf öffneten sich auch die Türen des Bugfahrwerks.

Ich sah, wie eine Person aus dem Bombenschacht sprang, und eine Sekunde später eine weitere durch die Bugfahrwerksklappen. Ungefähr drei Sekunden vergingen, bis sich ihre jeweiligen Fallschirme vollständig öffneten, und in diesem Moment erschien eine weitere Person, die den Flieger an derselben Stelle verließ. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt verschwanden diese dritte Person und das Flugzeug selbst aus meinem Blickfeld und befanden sich unter und hinter uns. Bis das Flugzeug aus meinem Blickfeld verschwand, gab es in keinem Teil davon Anzeichen von Feuer, und es gab auch keinen erkennbaren Leistungsverlust. Bis der Flieger aus meinem Blickfeld verschwand, schien er vollständig unter Kontrolle zu sein.