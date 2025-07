Papst LEO XIV.: „KI muss dem Gemeinwohl dienen“

Papst Leo XIV. hat zu einer globalen und ethisch fundierten Regulierung von Künstlicher Intelligenz aufgerufen. In einer Botschaft an die Teilnehmer der Konferenz „AI for Good Summit 2025“ in Genf fordert der Papst klare Prinzipien für den Umgang mit KI, insbesondere eine Ausrichtung am Gemeinwohl und an der Würde des Menschen.