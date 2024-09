Wlazny kann sich sinkende Werte nicht erklären

Dominik Wlazny „hat nicht viel an Programm vorgelegt, er versucht eher mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Art, wie er Politik machen möchte, zu punkten, und andere haben ein konkretes Programm“, analysierte vor zwei Wochen die Politikwissenschaftlerin Kathrin Stainer-Hämmerle im Anschluss an eine ORF-Diskussionsrunde mit den Kleinparteien. Wenig später tauchten Berichte über Verschwiegenheitsklauseln, die Mitglieder der Reformbewegung unterzeichnen müssen. Rasch wurde Kritik laut, womöglich gehe es in den Reihen Wlaznys nicht wirklich demokratisch zu.