Mit E-Bike in Pkw gekracht: Tiroler (58) verletzt

Zu dem Unfall kam es gegen 15 Uhr. Die 28-Jährige fuhr mit ihrem Pkw durch das Gemeindegebiet von St. Jakob in Haus. „Als sie an der Kreuzung auf der Höhe des Hauses Filzenweg 17 links in die L2 abbiegen wollte, prallte der 58-jährige E-Biker gegen das Auto“, heißt es von der Polizei.