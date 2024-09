„Unerhörte“ Regenmassen über Niederösterreich

St. Pölten über Tulln bis zum Wienerwald

Besonders außergewöhnlich waren die Regenmengen allerdings im Gebiet zwischen St. Pölten, Tulln und dem nordwestlichen Wienerwald sowie im Bereich der Voralpen von Lilienfeld über Kirchberg an der Pielach bis Lackenhof am Ötscher. Entlang der Sierning, der Perschling sowie der Großen Tulln und abschnittsweise auch an der Traisen und der Schwechat wurden Werte deutlich über jenen des 100-jährigen Durchschnitts gemessen.