Eine Vorarlberger Erfolgsgeschichte

Wenn man durch die Gänge des aks-Standortes in Bregenz geht, ist es ruhig. Die Holzverkleidung an den Wänden strahlt Behaglichkeit in moderner Umgebung aus. Vereinzelt begegnen einem Menschen in Sportkleidung mit einem Handtuch über der Schulter. Sie steuern auf die Therapieräume zu. Dort hat die Ruhe ein Ende. Hinter einer der Türen laufen Fahrradergometer auf Hochtouren. Fast alle sind besetzt. Die Patienten treten ordentlich in die Pedale. Medizinische Geräte kontrollieren die Körperfunktionen. Eine Therapeutin überwacht zudem die Leistung ihrer Schützlinge.