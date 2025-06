Im Speerwerfen platze für Angelina der EM-Traum

Vorarlbergs Parade Leichtathletinnen waren an diesem Wochenende an unterschiedlichen Orten im Einsatz. Während Chiara Schuler bei den Landesmeisterschaften in Lustenau mit tollen Leistungen glänzte, jagte ihre Hörbranzerin Vereinskollegin Angelina Rupp in Tirol das U23-EM-Limit für den Siebenkampf. Anna Mager und Isabel Posch hatten bei der Team-Team in Maribor ein ganz besonderes Erlebnis.