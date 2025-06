Schuler eilte von Titel zu Titel, Rupp darf hoffen

Chiara Schuler nutzt an diesem Wochenende die VLV-Meisterschaften in Lustenau, um einen finalen Formtest für die Universiade im Juli in Wattenscheid vorzunehmen. Quasi zum Aufwärmen nahm sie am Freitag aber auch noch das Diskuswerfen mit, wo sie sich mit neuer persönlichen Bestleistung von 36,81 Meter den Titel, ehe sie am Samstag nachdoppelte.