Anrainer bekämpfte ein Feuer, das keines war

Ein kurioser Vorfall hat sich am Samstagnachmittag in der Kleinwalsertaler Gemeinde Mittelberg zugetragen. Dort waren rund 70 Feuerwehrleute zu einem vermeintlichen Dachstuhlbrand ausgerückt, zudem hatte ein Nachbar bereits mit der Brandbekämpfung begonnen. Am Ende stellte sich der Sachverhalt allerdings ganz anders dar.