Volle Stadien

Für den Fußball aber höchst erfreulich: Es sind bereits alle 31 Spiele des Turniers so gut wie ausverkauft und schon heute steht fest, dass bei dieser EM der Rekord von 2022 in England (574.875 Tickets) pulverisiert werden wird und am Ende etwa 700.000 verkaufte Karten vom Interesse am Frauenfußball zeugen werden. Ungeachtet der Tatsache, dass die wie immer skrupellose FIFA zeitgleich zur gesamten Vorrunde ein Turnier in den USA abhält, bei dem „die besten Vereinsmannschaften der Welt“ bei bis zu 40 Grad im Schatten (Ernst Happel hätte vermutlich gesagt: „Dann geht’s halt nicht in den Schatten!“) Sommerfußball vom Feinsten anbieten, um irgendwie an ein Preisgeld von 125 Millionen US-Dollar aus Saudi-Arabien zu kommen. Übrigens ebenfalls mit großartig besuchten Stadien…