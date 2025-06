Trotz neuer Rolltreppen eine Bruchbude

Erleichterung für Kunden mit schwerem Gepäck

Tief in die Tasche gegriffen haben die ÖBB und in neue Rolltreppen investiert. Schließlich müssen die Bahnsteige auch während des Abrisses des maroden Bahnhofsgebäudes und während des Neubaus erreicht werden können. Die Reisenden mit schweren Koffern und all jene, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, dürfte dies freuen. Wenig vertrauenserweckend sieht allerdings ein etwas in die Jahre gekommenes Rohr über der Rolltreppe aus. Es scheint, als könnten jeden Moment irgendwelche Flüssigkeiten hinuntertropfen.