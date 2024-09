Autolenkerin fuhr Kind an, schimpfte und flüchtete

Auto stoppte nicht vor Kind, touchierte es

Doch das Auto hielt nicht an, es kam zum Zusammenstoß mit dem Mädchen. Laut Schilderung der Polizei hat die unbekannte Fahrzeuglenkerin daraufhin kurz angehalten und aus dem Fenster in Richtung des verletzten Kindes geschimpft. Anschließend sei die Frau in Richtung Osten weitergefahren.