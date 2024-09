Live-Bericht: Was Einsatzkräfte in Wien erleben

Sie haben sich je gefragt, was in einer Millionenstadt an einem gewöhnlichen Freitag für Einsatzkräfte und Co. zu tun ist? Auch in diesem Jahr gewährt unter anderem die Wiener Polizei wieder Einblick in ihren Alltag. Seit 7 Uhr wird auf X, vormals Twitter, wieder eifrig „gezwitschert“. Die „Krone“ pickt sich laufend die besten Einsätze heraus ...