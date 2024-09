Lkw schlitzte mit offener Klappe, Kastenwagen auf

Feuerwehr blieben nur Aufräumarbeiten

In voller Fahrt sorgte die Ladebordwand dafür, dass ein in der Brünner Straße geparkter Kastenwagen von Installateuren an der Fahrerseite regelrecht aufgeschlitzt wurde. Der Schaden ist enorm – von außen war nur noch das Innenleben des Autos zu sehen. Glück im Unglück: Die Handwerker befanden sich zum Zeitpunkt des Crashs nicht in ihrem Wagen. Drei Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr rückten aus, um die Trümmer zu beseitigen.