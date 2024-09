Von Wildermieming zur bezaubernden Stöttlalm

Vom Parkplatz wandert man auf der schmalen Straße zurück hinauf und weiter ansteigend zu den Häusern von „Unterfeld“. Wir folgen fast bis zum Schluss dem Radweg Nr. 23. Der zieht bald durch die Wiesen in den pittoresken Dorfkern von Wildermieming. Es wird quasi eine kleine Dorfrunde gedreht, ehe die Route abermals in den Wiesen hinüber nach „Wildermieming Siedlung“ leitet. Die verschneite Felskette der Mieminger Berge gibt über uns den Ton an.