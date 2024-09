Prinz Harry ruft US-Bürger zur Wahl auf

„Schicksal beeinflussen“

„Wählen ist nicht nur ein Recht, sondern eine grundlegende Möglichkeit, das Schicksal unserer Gemeinden zu beeinflussen“, heißt es in der Botschaft. Um diese Worte zu untermauern, gab Archewell einen Einblick in ihre Aktion: Das Team versandte personalisierte Briefe an unregistrierte Wähler, um sie zur Registrierung und Teilnahme an den Wahlen zu motivieren.