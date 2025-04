Wut-Prinz William will Meghan den Titel entziehen!

Was ist passiert? Meghan (43) hatte ein Geschenkpaket an eine US-Podcasterin verschickt – mit einer Grußkarte, die sie unterschrieb mit: „Mit besten Grüßen von HRH, der Herzogin von Sussex“. Vermutlich hat sie sich nichts dabei gedacht, nachdem sie bereits in ihrer Netflix-Show und in der Sendung von Drew Barrymore betont hatte, jetzt Sussex zu heißen.