Ehekrise mit Harry? Nun spricht Meghan Klartext

Vergleich mit Prinzessin Diana

Am Ende des Podcasts erinnert Jamie ihre Interviewpartnerin an ein besonderes Kompliment von Harry. Dieser habe Meghan hinsichtlich ihrer Empathie und ihrer Ausstrahlung in der Vergangenheit mit seiner Mutter, Prinzessin Diana (36), verglichen. „Das ist wunderschön. Ich wünschte, ich hätte sie kennenlernen können“, so Meghan berührt.