Darum drehen Sigl und Schöneberger in der Wachau

Star-Moderatoren wollen Zeichen setzen

Ebenso will man die Starnacht nicht sang- und klanglos absagen. Das ist auch der Grund, warum der ORF am Samstag um 20.15 Uhr in ORF 2 eine Spezial-Sendung „Starnacht – Das Beste aus der Wachau“ zeigen wird. Wer aber gedacht hätte, dass sich die beiden Moderatoren, Barbara Schöneberger und Hans Sigl, jetzt von einem Studio aus melden würden, der irrt. Die beiden waren bereits heute Donnerstag am linken Flussufer der Donau, in Dürnstein und Umgebung unterwegs.