Vater schiebt Raubüberfälle auf 14-jährigen Sohn

Der 34-Jährige redet sich jedoch weiter um Kopf und Kragen. Auch, als er mit Handyauswertungen konfrontiert wird, die nachweisen, dass er beim Tatort war oder damit, dass er die Tatwaffe zu Hause hatte – es seien alles die Burschen gewesen. Eine Schöffin spricht schließlich das aus, was sich wohl jeder andere in dem Saal denkt: „Warum ziehen Sie ihren Sohn da so hinein? Ich würde alles tun, um meine Kinder so weit wie möglich da raus zu halten. Das zerstört sein Leben. Ich finde das unverständlich.“ Beantworten kann der Wiener die Frage nicht ...