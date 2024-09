FPÖ übt massive Kritik an „Geldverschiebungen“

Von dem nun von Bundeskanzler Karl Nehammer angekündigten aufgestockten Katastrophenfonds in der Höhe von einer Milliarde Euro würden überhaupt lediglich 42 Millionen Euro wirklich bei den Opfern ankommen, erklärte der Generalsekretär und verwies in diesem Zusammenhang auf die vergangenen Jahre, wo an Private lediglich knapp über 4,2 Prozent der zur Verfügung stehenden Summe geleitet worden war.