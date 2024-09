Doskozil für bundesweite Katastrophen-Versicherung

Doskozil verbindet Vorschlag mit Kritik an Regierung

Aber das werde man „nicht jedes Jahr leisten können“. „Daher wäre die Bundesregierung gefordert, ähnlich wie die Hagelversicherung für Landwirte, für Katastrophenfälle bei Privaten eine gesetzliche Versicherung zu implementieren. Das wäre der richtige Weg“, so der Landeshauptmann. Die Erfahrung aus dem Bezirk Oberwart im Juni sowie aktuell aus Niederösterreich habe die Notwendigkeit hierfür aufgezeigt. Das durch die Unwetter entstandene Leid könnte dadurch zumindest mit einer Versicherung abgedeckt werden. Dass die Bundesregierung „nicht einmal in Vorwahlzeiten auf solche Ideen kommt, das ist bezeichnend“, kritisierte Doskozil.