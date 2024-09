Rasche Soforthilfe für die Hochwasser-Opfer

75-Millionen-Euro-Hilfe

Aktuell sind die Schadenskommissionen im Land unterwegs, um die Schäden aufzunehmen, erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die schnelle Hilfe zusichert: „Wir haben am Dienstag ein 75 Millionen Euro schweres Soforthilfe-Paket in der Landesregierung beschlossen, damit die Hilfszahlungen rasch bei den Betroffenen ankommen.“ Sie betont aber, dass die Katastrophe zu groß ist, um sie als Bundesland alleine bewältigen zu können. „Wir brauchen die Unterstützung des Bundes, der bei der Katastrophenhilfe niemanden zurücklassen darf“, so Mikl-Leitner.