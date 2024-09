Idyllische Politstimmung. Sentimental? Ja, das waren am gestrigen letzten Parlamentstag der ablaufenden Legislaturperiode sicher einige Mandatare. Rund ein Drittel von ihnen wird dem Nationalrat nach dem Wahlgang am 29. September nicht mehr angehören. Das wird bei dem einen oder anderen schade sein, bei vielen weiteren vielleicht weniger. Allerdings: Was kommt nach? Das wissen wir demnächst. Abschiedsstimmung herrschte freilich nicht nur bei vielen mehr oder weniger wichtigen Abgeordneten, sondern auch beim Finanzminister. Magnus Brunner von der ÖVP wird ja, wie wir seit Dienstag wissen, vom Wirtschafts- und Finanzexperten zum EU-Kommissar für Migration und Asyl umgeschult. Die Brunner-Transformation war denn auch großes Thema im Hohen Haus. „Egal was, er soll nur nichts mit Geld zu tun haben“ – nach diesem Kriterium habe der scheidende Finanzminister Magnus Brunner seinen Posten als EU-Migrationskommissar ausgefasst, ätzte da etwa SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer. Und auch Neos und FPÖ ließen kein gutes Haar an Brunners politischer Hinterlassenschaft. So unfreundlich ihm da zum Abschied im österreichischen Parlament auch gegenübergetreten wurde: Der Vorarlberger wird vermutlich in seinem neuen Brüsseler Amt noch oft die vergleichsweise idyllische Politstimmung zuhause in Österreich vermissen…