Oberwart sichert sich Platz 1 vor Play-off-Start

Durch das 82:78 im direkten Duell am Sonntag sicherten sich die Burgenländer das Heimrecht bis ins Finale. Rang drei ging an die Swans Gmunden nach einem klaren 85:62-Erfolg über die Klosterneuburg Dukes. Das Viertelfinale im „best of five“-Modus steigt ab dem nächsten Wochenende (12./13. April).