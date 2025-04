Hamas: 44 Tote bei israelischen Luftangriffen

Nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes wurde ein Mann in der südisraelischen Stadt Ashkelon durch Schrapnell leicht verletzt. Außerdem seien mehrere Menschen wegen Angstzuständen behandelt worden. In Ashkelon seien eine Straße und mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt worden, sagte der Militärsprecher. In der Region wurde Raketenalarm ausgelöst.