Klares UNO-Votum für Israels Rückzug aus Palästina

Palästinenser mit Appell

Der palästinensische Botschafter Riad Mansour hatte an die Mitgliedsstaaten appelliert: „Bitte stehen Sie auf der richtigen Seite der Geschichte, mit internationalem Recht, mit Freiheit, mit Frieden. Die Alternative ist das, was Sie jeden Tag auf Ihren Fernsehbildschirmen sehen und was das palästinensische Volk in seinem Fleisch ertragen muss“.