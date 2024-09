Lebensgefühl ist nach der Flut zurück

Bei der Strandbar Herrmann will man keine Zeit verlieren, bereits am Mittwoch wurde für Gäste wieder aufgesperrt. Schwer zu glauben, dass hier vor nur drei Tagen noch das Wasser alles bedeckte. Ein paar Maschinen sind kaputtgegangen. Darüber hinaus bereiten die Holzbauten Sorge. Jetzt aber geht es erst einmal darum, wieder aufzusperren. Und auch andere Lokale am Donaukanal hat es ordentlich erwischt, wie den Vienna City Beach Club. Indes arbeiten die Stadtgärtner und die Berufsfeuerwehr daran, die Parks wieder sicher zu machen. Und auch die U-Bahnen fahren wieder durchgängig. Die Normalität hat in Wien Einzug gehalten. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.