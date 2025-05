Flucht vor der Polizei endet mit einem Überschlag

Nur kurz angehalten

Ebenfalls ein Großaufgebot an Einsatzkräften war am selben Tag in den Abendstunden unterwegs, um einen nicht zurückgekehrten Häftling (20) bei seiner Flucht zu stoppen. Der vorerst Unbekannte war der Polizei aufgefallen, weil er im Bezirk Bruck an der Leitha, ebenfalls in Niederösterreich, in einem Wagen mit Wiener Kennzeichen deutlich zu schnell unterwegs gewesen war. Zunächst leistete der Lenker den Anweisungen der Polizei auch Folge und hielt an. Doch als die Beamten aus dem Auto stiegen, gab der 20-Jährige Vollgas. Mit bis zu 100 km/h raste er durch mehrere Ortsgebiete in Richtung Himberg.