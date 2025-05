Trotz acht Monaten Haft bleibt Politikerin im Amt

Als gewählte Mandatarin kann die Frau nicht zum Rücktritt gezwungen werden. Sie müsste freiwillig gehen. Auch der VP-Bürgermeister der betroffenen Gemeinde erfuhr erst am Donnerstag von den Machenschaften der freiheitlichen Gemeinderätin. „Sie ist noch dazu eine eher unauffällige Politikerin. Sie sollte sich trotzdem ihrer Vorbildfunktion bewusst sein“, so der Ortschef. Ähnlich sieht es Grünen-Landtagsabgeordnete Anne-Sophie Bauer: „Mit diesem Verhalten stärkt man auf keinen Fall das Vertrauen in die Politik.“