Hunderten wird jeden Monat der Strom abgedreht

Mehr als jeder Zehnte gilt als armutsgefährdet

Die Armut ist in den vergangenen Jahren jedenfalls wieder gestiegen. Im Vorjahr lebten in Österreich laut Statistik Austria rund 336.000 Menschen in absoluter Armut – das sind 3,7 Prozent der Bevölkerung. 2023 waren es genauso viele, 2022 lag der Anteil bei 2,3 Prozent, ein weiteres Jahr davor bei 1,8 Prozent.