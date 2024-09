Verletzter Pfarrer: „Bin Leiter hinab geteufelt“

Sein Schutzengel hatte verschlafen: Benediktinerpater Wolfgang Pichler (66), Seelsorger in Thalheim bei Wels, muss seit seinem Sturz am Montag um 7 Uhr früh statt Schäfchen das (Spitals-)Bett hüten. Er war – wie berichtet – in den 3,5 Meter tiefen Hackschnitzelbunker hinter der Kirche gestürzt. Jetzt ist er dank der Schmerzmittel nach der Akut-OP wieder kreuzfidel.