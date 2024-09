Pfarrer stürzte vier Meter tief in Schacht hinein

Oh Gott, der arme Herr Pfarrer! In Thalheim bei Wels (Bezirk Wels-Land) standen Montag ab 8:53 Uhr Feuerwehr, Rettung, Notarzt und Polizei im Einsatz, nachdem beim örtlichen Pfarrzentrum der Seelsorger in einen vier Meter Schacht des Holzbunkers gestürzt war.