Was sich bei Bergsport-Ausrüstung ändern muss

„Wer gerne draußen in der Bergwelt unterwegs ist, der weiß, wie verletzlich und schützenswert unsere Natur und Klima sind“, so Werner Battisti bei einer gemeinsamen Wanderung mit der „Bergkrone“ auf den Götznerberg. Seit dem Jahr 1997 stellt der Vorarlberger in Koblach hochwertige Bekleidung für Outdoor- und Ausdauersportler her.