Wann Sie mit einer Lehre als Gutverdiener gelten

In übersichtlichen Tabellen können jetzt alle, die in ihrem Leben eine Lehre gemacht haben, nachsehen, wo sie beim Einkommen im Vergleich zu anderen Lehrabsolventen stehen. Ab wann gehört man zu den zehn, zwanzig oder dreißig Prozent mit den höchsten Bezügen, ab wann liegt man über dem Durchschnitt? Außerdem: Ein Vorstandschef eines erfolgreichen Börsenunternehmens, der es ausschließlich mit Lehrabschluss bis an die Spitze geschafft hat, gibt Tipps, wie die „Karriere mit Lehre“ gelingt.